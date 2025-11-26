Ричмонд
Стрельба прошла возле Белого дома в Вашингтоне

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, произошла перестрелка. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали двое служащих Национальной гвардии, сообщает ABC.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, один из них получил ранение в голову. Место происхождения оцеплено, расследованием занимается ФБР.

Представитель Белого дома добавила, что президенту США Дональду Трампу сообщили об инциденте. Стрелявший, предварительно, задержан. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

