Стрельба прошла возле Белого дома в Вашингтоне

По словам очевидцев, один из них получил ранение в голову. Место происхождения оцеплено, расследованием занимается ФБР.
Представитель Белого дома добавила, что президенту США Дональду Трампу сообщили об инциденте. Стрелявший, предварительно, задержан. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
