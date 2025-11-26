Актриса Аглая Тарасова не сможет сниматься за границей без разрешения суда

«Тарасова не сможет выезжать за границу без специального разрешения, так как, согласно статье 15 федерального закона “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”, осуждённые на условный срок имеют ограничения на выезд до погашения судимости. При этом запрет на выезд действует до истечения испытательного срока — три года», — сказал юрист и член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Курбаков.