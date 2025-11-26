Как выбрать подарок на День мамы: советы психолога

Совсем скоро россияне будут поздравлять женщин с Днем мамы и дарить им подарки. О том, какой подарок лучше выбрать и как его преподнести, рассказала «РИАМО» психолог Анастасия Мироненко.
— Выбор подарка можно превратить в небольшой семейный ритуал. Например, дети могут подготовить открытку, поделку или видеопоздравление, а взрослые — добавить символичный подарок. Мамы особенно трепетно реагируют на такие проявления, ведь они отражают искренность, — отметила специалист.
Психолог уточнила, что хорошим выбором станут уютные пледы, ароматические свечи, эстетичная посуда или наборы для спа-ритуалов. Такие вещи позволят мамам почувствовать заботу и тепло близких.
Что касается цветов, то к этому дню наибольшей популярностью пользуются букеты пастельных оттенков, которые символизируют нежность и учитывают вкусы матерей, сообщил ранее телеканал «Царьград».
День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2025-м дата выпадает на 30 ноября, передает 360.ru.