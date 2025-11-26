В Новокузнецке водитель автобуса спасла 5-летнего мальчика из сугроба на трассе

Женщина-водитель подняла ребёнка из сугроба на трассе. Видео © Telegram / SHOT.
Анжелика остановила автобус и подняла ребёнка в тёплый салон. Пока мальчик приходил в себя, женщина вызвала спасателей и согласовала передачу малыша полиции на конечной остановке. Позже она призналась, что в такие моменты у неё автоматически включается «режим мамы», хотя собственный сын уже вырос, передаёт SHOT.
Недавно Life.ru писал, что на северо-западе Москвы водитель Porsche влетел в мальчика, переходившего дорогу по «зебре» на зелёный. Удар вышел такой силы, что ребёнка отбросило на несколько метров. Свидетели уверяют, что перед трагедией слышали визг тормозов и заметили, как иномарка летела с превышением скорости.
