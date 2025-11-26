Что известно о скандальном рехабе под Екатеринбургом, где издевались над детьми. Фото

По данным URA.RU, Балабриков ранее проживал в Екатеринбурге. За его плечами две судимости за наркотики. Правда, оба раза он избегал срока в колонии, получив штраф и 350 часов обязательных работ. Знакомые Виталия не верят, что он мог мучить подростков. Его подруга рассказала, что ранее он был женат, а на иждивении у него малолетний ребенок. Все новости о громкой истории — в сюжете URA.RU.