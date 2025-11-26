Ричмонд
Около Белого дома произошла стрельба, ранены два бойца Нацгвардии

Возле Белого дома произошла стрельба, предположительно, мишенью были нацгвардейцы.

Источник: Комсомольская правда

Стрельба произошла неподалёку от Белого дома в среду 26 ноября. Об этом информирует телеканал АВС.

Сообщается, что предположительно мишенью стрелка были бойцы Национальной гвардии.

«В центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, произошла стрельба в двух людей в военной форме, предположительно бойцов Национальной гвардии», — информирует телеканал со ссылкой на информированные источники.

Телеканал ведёт прямую трансляцию с места инцидента, оно оцеплено силовиками, работают специалисты.

В то же время агентство Reuters сообщает, что об инциденте проинформировали президента США Дональда Трампа.

Позже появилась информация, что в результате стрельбы пострадали два бойца Нацгвардии. А стрелявшего оперативно задержали.

Накануне в США четыре человека были ранены во время стрельбы на церемонии зажжения огней рождественской ёлки, это произошло в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли и два пострадали из-за стрельбы в Техасе в США. Полиция задержала женщину, которую подозревают в том, что она открыла стрельбу.

