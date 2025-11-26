Музеи пермских предприятий завоевали награды в престижной премии

Выставочный зал филиала АО «Гознак» — победитель в номинации «Наша история Победы».
Музеи предприятий Пермского края завоевали 13 наград на VII Национальной премии «Корпоративный музей». Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли Пермского края.
«Музеи предприятий Прикамья получили 13 наград на VII Национальной премии “Корпоративный музей”. Награды завоевали музейно-туристический центр “Конфектория”, музей истории ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез”, музей пермской нефти ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ”, выставочный зал Пермской печатной фабрики — филиала АО “Гознак”, музей филиала “Азот” АО “ОХК “УРАЛХИМ”, музей АО “Очёрский машиностроительный завод”, музейно-выставочный центр ПАО “Уралкалий”, музей измерительных приборов ООО “ЭРИС””, — сообщается на сайте министерства промышленности и торговли Пермского края.
В ведомстве подчеркнули, что инициатива организации конкурса среди корпоративных музеев России возникла именно в Перми. Со временем проект превратился в влиятельную федеральную платформу, а корпоративные музеи сформировали сообщество и получили возможность заявить о себе широкой аудитории.