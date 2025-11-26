«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и клуб приостановили переговоры о продлении контракта. Скорее всего, они не возобновятся. Действующий контракт игрока истекает в июне 2026 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет около 9 миллионов евро.