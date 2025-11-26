«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России

В составе красно-белых результативные удары нанесли Манфред Угальде на 41-й минуте, Жедсон Фернандеш — на 53-й и Пабло Солари — на 58-й. У «Локо» отличились Алексей Батраков на 24-й минуте и Николай Комличенко, реализовавший пенальти в компенсированное время (90+7).
В рамках плей-офф Кубка России действует система «второго шанса». Команда, проигравшая на любой стадии «Пути РПЛ» (кроме финала), переходит в соответствующую стадию «Пути регионов». При этом клубы «Пути регионов» выбывают из турнира после первого же поражения.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и клуб приостановили переговоры о продлении контракта. Скорее всего, они не возобновятся. Действующий контракт игрока истекает в июне 2026 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет около 9 миллионов евро.
