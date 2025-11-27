ИКИ РАН заявил о сближении 3I/ATLAS с Юпитером 16 марта 2026 года

«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — рассказали ученые в официальном Telegram-канале.
После сближения с Юпитером межзвездный объект продолжит путь в открытое пространство, хотя формально останется внутри Солнечной системы еще несколько лет. Орбиту Нептуна он пересечет лишь в 2028 году, однако наблюдать этот момент уже не удастся — по оценкам ученых, возможности отслеживать объект будут утрачены в середине будущего года.
«На видео это сближение выглядит завораживающе: два тела словно летят навстречу друг другу и расходятся почти в последний момент», — отметили в ИКИ РАН.
Сближение с Юпитером примерно на 50 млн км специалисты называют почти уникальным: ранее 3I/ATLAS проходил гораздо дальше от других внешних планет, на дистанциях более миллиарда километров. Научная ценность события пока неочевидна, однако исследователи допускают, что интерес к объекту может повлиять на продление миссии зонда Juno, работающего у Юпитера.
При этом ученые ожидают новую волну конспирологических теорий об «инопланетной природе» объекта по мере его приближения к гигантской планете, особенно с учетом того, что проверить происходящее около Юпитера с Земли будет практически невозможно.
Астрофизик из Гарварда Лоэб 2 августа сообщил, что потенциально опасный межзвездный объект 3I/ATLAS может достичь земли к концу 2025 года. Британская газета Daily Mail со ссылкой на астронома из университета Ланкашира доктора Марка Норриса в этот же день классифицировала данное тело как обычную комету.
Позднее, 30 октября, еще один ученый из Гарвардского университета Ави Леб указал на странную траекторию полета данной кометы, которая, по его мнению, может быть «троянским конем», так как у него есть предположение, что маршрут объекта был сгенерирован внеземным разумом. В тот же день стало известно о внезапном изменении цвета и увеличении скорости межзвездным объектом 3I/ATLAS. По информации исследователей, он стал в несколько раз ярче, а также сместил излучение из красной части спектра в синюю.
9 ноября ученым удалось уловить первый сигнал, который был послан в линиях 1665 МГц и 1667 МГц от приближающегося к Земле космического объекта 3I/ATLAS. Фиксация сигнала произошла с третьей попытки 24 октября при помощи радиотелескопа MeerKAT, находящегося в Южной Африке.