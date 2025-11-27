ИКИ РАН заявил о сближении 3I/ATLAS с Юпитером 16 марта 2026 года

Позднее, 30 октября, еще один ученый из Гарвардского университета Ави Леб указал на странную траекторию полета данной кометы, которая, по его мнению, может быть «троянским конем», так как у него есть предположение, что маршрут объекта был сгенерирован внеземным разумом. В тот же день стало известно о внезапном изменении цвета и увеличении скорости межзвездным объектом 3I/ATLAS. По информации исследователей, он стал в несколько раз ярче, а также сместил излучение из красной части спектра в синюю.