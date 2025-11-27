В МВД России назвали признаки фейковых сообщений от «Госуслуг»

Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Отмечается, что у «Госуслуг» есть только два официальных телефонных номера: 8 (800) 100−70−10 и 115. Звонки якобы от «Госуслуг» с других номеров являются мошенническими. А текстовые сообщения от портала приходят только с номера 0919 или ID gosuslugi.
— Если вас просят позвонить по другому номеру, то это мошенники, — заявили в МВД РФ.
Также «Госуслуги» не торопят и не пугают пользователей сообщениями о «взломе» или «подозрительной активности». Этим часто пользуются аферисты, чтобы заставить потенциальных жертв совершить плохо обдуманные поступки, предоставить свои личные данные или перейти по фишинговой ссылке, сказано в статье.
В 2025 году наиболее распространенными схемами мошенников стали переводы денег на «безопасный счет», инвестиции в криптовалюту, фишинговые ссылки и предоплата за товары, сообщили в пресс-службе МВД РФ.