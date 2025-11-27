В МВД России назвали признаки фейковых сообщений от «Госуслуг»

Отмечается, что у «Госуслуг» есть только два официальных телефонных номера: 8 (800) 100−70−10 и 115. Звонки якобы от «Госуслуг» с других номеров являются мошенническими. А текстовые сообщения от портала приходят только с номера 0919 или ID gosuslugi.