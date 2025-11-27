Манёвр «инопланетного корабля» 3I/ATLAS удивил учёных

Траектория движения 3I/ATLAS. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.
Специалисты института подчёркивают, что согласно теории вероятности, сближение объекта 3I/ATLAS с внешними планетами Солнечной системы было маловероятным событием.
Эксперты полагают, что новый манёвр загадочного небесного тела вызовет очередную волну обсуждений о его природе и происхождении. По мере приближения к газовому гиганту можно ожидать появления новых гипотез о возможных целях и назначении этого межзвёздного странника.
3I/ATLAS стал третьим официально зафиксированным объектом межзвёздного происхождения и был впервые обнаружен 1 июля. По оценкам астрономов, его возраст составляет около 7,5 миллиардов лет, а за его перемещением сейчас следят ведущие обсерватории планеты. Ранее Life.ru сообщал, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» впервые в истории страны зафиксировал межзвёздное тело с орбиты. Зонд находился на расстоянии примерно 30 миллионов километров от 3I/ATLAS и успел сделать серию снимков, на основе которых учёные создали короткую анимацию.
