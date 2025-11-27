Манёвр «инопланетного корабля» 3I/ATLAS удивил учёных

3I/ATLAS стал третьим официально зафиксированным объектом межзвёздного происхождения и был впервые обнаружен 1 июля. По оценкам астрономов, его возраст составляет около 7,5 миллиардов лет, а за его перемещением сейчас следят ведущие обсерватории планеты. Ранее Life.ru сообщал, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» впервые в истории страны зафиксировал межзвёздное тело с орбиты. Зонд находился на расстоянии примерно 30 миллионов километров от 3I/ATLAS и успел сделать серию снимков, на основе которых учёные создали короткую анимацию.