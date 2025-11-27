Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 19 беспилотников ВСУ

Над Курской областью уничтожили десять беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Военные за три часа уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Украинские дроны уничтожили в четырёх областях и над акваторией Азовского моря. Над Курской областью ликвидировано десять беспилотников.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять БПЛА — над территорией Курской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные ответили на атаки Вооружённых сил Украины массированным ударом по объектам её военно-промышленного комплекса. В частности, военнослужащие применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники.

