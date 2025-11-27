На следующей неделе курс доллара выйдет на аномальный уровень. Продолжит ли укрепляться рубль

— На следующей неделе курс будет зависеть от нескольких важных факторов. Во-первых, поступающие объёмы экспортной выручки. Второй важный фактор — нефть. Любое движение в котировках сразу отражается на ожиданиях по рублю. Третий фактор — внешний рынок. Данные по инфляции в США и риторика ФРС будут задавать тон мировым валютам. И, наконец, позитивное движение в сторону мирных переговоров по украинскому конфликту, безусловно, оказывает существенное влияние на укрепление национальной валюты. На данный момент мы не ожидаем резких колебаний. По нашим оценкам, диапазон значений на следующую неделю 79−83 рублей за доллар, — добавила Гаянэ Замалеева.