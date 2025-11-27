Трамп сделал резкое заявление о стрелявшем в нацгвардейцев у Белого дома: «Животное понесет наказание»

По данным Федерального управления гражданской авиации США, аэропорт Рональд Рейгана в Вашингтоне приостановил работу. Меры введены вскоре после инцидента со стрельбой. Некоторые рейсы могут быть перенесены или направлены на запасные аэродромы. Пока неясно, когда снимут ограничения.