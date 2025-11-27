Трамп сделал резкое заявление о стрелявшем в нацгвардейцев у Белого дома: «Животное понесет наказание»

Американский лидер Дональд Трамп сделал резкое заявление по стрельбе вблизи Белого дома. Президент заявил, что напавший на служащих Нацгвардии получил ранение. Стрелявший «заплатит очень высокую цену», пообещал Дональд Трамп в своей соцсети.
«Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену», — заявил Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома пояснил, что пострадавшие сейчас находятся в критическом состоянии. Также он высоко оценил работу местных сотрудников полиции.
Ранее появились сообщения, что неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам Нацгвардии около Белого дома в Вашингтоне.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, аэропорт Рональд Рейгана в Вашингтоне приостановил работу. Меры введены вскоре после инцидента со стрельбой. Некоторые рейсы могут быть перенесены или направлены на запасные аэродромы. Пока неясно, когда снимут ограничения.