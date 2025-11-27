Таинственный звездный пришелец снова удивляет ученых: маршрут 3I/ATLAS противоречит теории вероятности

Межзвездный объект 3I/ATLAS может сблизиться с Юпитером 16 марта 2026 года. Этот маневр противоречит теории вероятности, считают учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ИКИ РАН.
По мнению учёных, это космическое тело должно пройти на относительно близком расстоянии мимо внутренних планет Солнечной системы, однако пересечения с внешними планетами, согласно теории вероятности, не может быть.
Накануне астроном Гарвардского университета Ави Леб выдвинул версию, что межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть создан с целью доставки технологических устройств к Юпитеру.
В то же время официальная версия НАСА утверждает, что к нам летит не инопланетный космический корабль, а всё же просто комета, но — с аномальными свойствами.