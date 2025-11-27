Многолетний температурный рекорд побили в Екатеринбурге

Температура была на 8 градусов выше нормы.
В Екатеринбурге минувшее 26 ноября стало самым теплым за 16 лет. Прошлый рекорд был установлен еще в 2009 году. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +0.3 (+8.4 к норме). Самый теплый день 26 ноября с 2009 года», — заявил синоптик.
Согласно прогнозу, последняя неделя осени в Свердловской области будет непривычно теплой. Такая же ситуация сохранится и в начале декабря. Стабильные морозы придут в регион лишь к концу первой декады следующего месяца.