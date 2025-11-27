Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многолетний температурный рекорд побили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге минувшее 26 ноября стало самым теплым за 16 лет. Прошлый рекорд был установлен еще в 2009 году. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура была на 8 градусов выше нормы.

В Екатеринбурге минувшее 26 ноября стало самым теплым за 16 лет. Прошлый рекорд был установлен еще в 2009 году. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +0.3 (+8.4 к норме). Самый теплый день 26 ноября с 2009 года», — заявил синоптик.

Согласно прогнозу, последняя неделя осени в Свердловской области будет непривычно теплой. Такая же ситуация сохранится и в начале декабря. Стабильные морозы придут в регион лишь к концу первой декады следующего месяца.