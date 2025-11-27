Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества

Она подчеркнула, что важно не поддаваться на уловки и не передавать код из смс. Нужно проверить информацию: если кто-то звонит от имени официального органа, нужно перезванивать на официальные номера, которые можно найти на сайте или в документах. Важно быть бдительными и никогда не сообщать личную информацию, особенно если общение началось с подозрительного звонка.