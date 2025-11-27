Умерла «бунтарка» высокой моды, самый провокационный дизайнер Британии Пэм Хогг

«Семья Хогг с глубокой скорбью сообщает о кончине нашей любимой Памелы. Мы благодарны за то, что её последние часы прошли в мире и окружении любящих друзей и семьи. Мы хотим поблагодарить весь персонал хосписа Св. Иосифа в Хакни за прекрасную поддержку, которую они оказали Памеле в её последние дни», — говорится в сообщении семьи Хогг в соцсетях.