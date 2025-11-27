Скончалась модельер Пэм Хогг, наряды которой носили Леди Гага и Рианна

Скончалась шотландская модельер Памела Хогг, которая создавала образы для таких звезд, как Леди Гага, Кайли Миноуг и Рианна. Об этом в среду, 26 ноября, сообщило издание Rolling Stone, ссылаясь на заявление семьи модельера.
Родные рассказали, что Хогг ушла из жизни в хосписе в окружении друзей и родственников. Причина ее смерти не уточняется, передает ТАСС.
Отмечается, что Памела Хогг скрывала свой точный возраст. Она окончила Школу искусств Глазго, где изучала изобразительное искусство и печатный текстиль, прежде чем запустить собственную коллекцию одежды в 1981 году, когда ей было всего около 20 лет.
Среди других знаменитостей, с которыми работала модельер, были певицы Джесси Джей, Бьорк, Келли Роуленд и топ-модели Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер.