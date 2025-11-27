В МВД предупредили о новой схеме обмана с поддельными СМС от «Госуслуг»

Специалисты напомнили, что настоящие уведомления от «Госуслуг» приходят только с короткого номера 0919 или ID gosuslugi, а официальная поддержка отвечает лишь по двум телефонам — 8 (800) 100−70−10 и 115. Любое сообщение из мессенджеров — фальшивка. В МВД подчеркнули, что злоумышленники давят на человека спешкой и страхом, а текст таких СМС нередко пестрит ошибками, что тоже выдаёт подделку.