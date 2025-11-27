Обнаружена новая схема мошенников: родителей и подростков обманывают под видом сотрудников военкоматов

Аферисты под этим предлогом выманивают у родителей номер телефона подростка, а потом перезванивают ему и заявляют, что он должен записаться на приём к специалисту военкомата. Для осуществления записи якобы нужно назвать код из смс-сообщения. Узнав код, мошенники могут получить доступ к личным данным или финансам жертвы.