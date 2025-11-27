Обнаружена новая схема мошенников: родителей и подростков обманывают под видом сотрудников военкоматов

Аферисты нацелились на подростков, которых обманывают, притворяясь сотрудниками военкомата. О новой схеме мошенников предупредила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
«Вот как это работает: вам звонят, представляясь сотрудниками военкомата, называют ФИО ребенка и родителя. Объясняют, что ребенку нужно встать на учет в 16 лет», — написала Ярославская в Telegram-канале.
Аферисты под этим предлогом выманивают у родителей номер телефона подростка, а потом перезванивают ему и заявляют, что он должен записаться на приём к специалисту военкомата. Для осуществления записи якобы нужно назвать код из смс-сообщения. Узнав код, мошенники могут получить доступ к личным данным или финансам жертвы.
Ярославская напомнила, что не следует сообщать никому коды, приходящие в смс для подтверждения тех или иных операций, а в случае, если телефонный собеседник требует их назвать, нужно прервать разговор и перезвонить в организацию, которую он якобы представляет, а также обратиться в правоохранительные органы.
Также сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам дипфейки звезд и чиновников с обещанием заработка.
