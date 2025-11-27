Раскрыто, сколько будут платить по больничному листу с 1 января

Данная сумма является предельной для расчета больничных выплат работникам. Таким образом, новация коснется тех, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей, а в 2025 году увеличился до 230 тысяч рублей. Они получат прибавку до 1150 рублей за каждый больничный день (5673 рублей в 2025 году и 6 827 рублей в 2026 году).