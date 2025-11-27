В Госдуме предложили облегчить назначение пособий многодетным

По данным Росстата, в 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%. Парламентарий добавил, что эта категория граждан нередко нуждается в усиленной поддержке из-за затруднительного материального положения, так как обеспечение детей необходимым требует значительных финансовых ресурсов, и даже небольшой доход женщин с самозанятости помогает родителям, но может лишить малоимущую семью права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.