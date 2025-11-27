Ричмонд
Трамп: раненные около Белого дома нацгвардейцы в тяжёлом состоянии

Президент США заявил, что нацгвардейцы, в которых стреляли около Белого дома, живы.

Источник: Комсомольская правда

Два пострадавших при стрельбе около Белого дома нацгвардейца живы, они госпитализированы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, состояние раненых медики оценивают как критическое.

«Оба в критическом состоянии и сейчас в разных больницах», — написал президент в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Напомним, стрельба произошла неподалёку от Белого дома в среду 26 ноября. Сообщалось о двух пострадавших нацгвардейцах.

Стрелявший был задержан, он также получил ранение. Президент США Дональд Трамп потребовал для этого человека сурового наказания и назвал его «животным». Пока не сообщалось о мотивах стрелка, а также о его личности.

О состоянии пострадавших национальных гвардейцев появлялись противоречивые сведения. Так, губернатор штата распространил заявление о том, что оба скончались, а позже отозвал его.

