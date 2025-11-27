Покер Мбаппе и домашний разгром «Ливерпуля»: Главные итоги пятого тура ЛЧ

Ранее московский «Спартак» одолел «Локомотив» в ответном матче «Пути РПЛ» четвертьфинале Кубка России по футболу со счётом 3:2. Матч состоялся на поле железнодорожников. В составе красно-белых результативные удары нанесли Манфред Угальде на 41-й минуте, Жедсон Фернандеш — на 53-й и Пабло Солари — на 58-й. У «Локо» отличились Алексей Батраков на 24-й минуте и Николай Комличенко, реализовавший пенальти в компенсированное время (90+7).