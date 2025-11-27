Ричмонд
Покер Мбаппе и домашний разгром «Ливерпуля»: Главные итоги пятого тура ЛЧ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счётом 3:1 в матче пятого тура Лиги чемпионов. В составе победителей голы забили Юрриен Тимбер, Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли. Единственный гол за гостей на 32-й минуте забил Леннарт Карл.

Источник: Life.ru

В параллельном матче мадридский «Реал» благодаря покеру Килиана Мбаппе одолел греческий «Олимпиакос» со счётом 4:3. Французский нападающий отметился четырьмя точными ударами, принеся своей команде четвёртую победу в турнире.

«Ливерпуль» неожиданно проиграл дома нидерландскому ПСВ со счётом 1:4. В составе победителей отличились Иван Перишич, Гус Тиль и Коухаиб Дриух, оформивший дубль. Единственный мяч в ворота ПСВ на 16-й минуте отправил Доминик Собослаи. Набравший 9 очков «Ливерпуль» находится на 13-м месте турнирной таблице, тогда как ПСВ с 8 очками занимает 15-е место.

В другом матче пятого тура Лиги чемпионов парижский ПСЖ обыграл «Тоттенхэм» со счётом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Витинья, ещё по одному голу забили Фабиан Руис и Вильяан Пачо. У проигравших отличились Ришарлисон и Рандаль Коло-Муани, дважды поразивший ворота соперников. ПСЖ с 12 очками находится на втором месте турнирной таблицы. Набравший 8 очков «Тоттенхэм» занимает 16-е место.

Остальные матчи среды:

«Пафос» — «Монако» — 2:2 (Александр Головин вышел в старте и сыграл 65 минут).

«Копенгаген» — «Кайрат» — 3:2.

«Атлетико» — «Интер» — 2:1.

«Айнтрахт» — «Аталанта» — 0:3.

«Спортинг» — «Брюгге» — 3:0.

Турнирная таблица:

«Арсенал» — 15ПСЖ — 12«Бавария» — 12«Интер» — 12«Реал» — 12«Боруссия Дортмунд» — 10«Челси» — 10«Спортинг» — 10«Манчестер Сити» — 10«Аталанта» — 10«Ньюкасл Юнайтед» — 9«Атлетико» — 9«Ливерпуль» — 9«Галатасарай» — 9«ПСВ» — 8«Тоттенхэм Хотспур» — 8«Байер» — 8«Барселона» — 7«Карабах» — 7«Наполи» — 7«Марсель» — 6«Ювентус» — 6«Монако» — 6«Пафос» — 6«Юнион» — 6«Брюгге» — 4«Атлетик Бильбао» — 4«Айнтрахт» — 4«Копенгаген» — 4«Бенфика» — 3«Славия Прага» — 3«Будё-Глимт» — 2«Олимпиакос» — 2«Вильярреал» — 1«Кайрат» — 1«Аякс» — 0.

Ранее московский «Спартак» одолел «Локомотив» в ответном матче «Пути РПЛ» четвертьфинале Кубка России по футболу со счётом 3:2. Матч состоялся на поле железнодорожников. В составе красно-белых результативные удары нанесли Манфред Угальде на 41-й минуте, Жедсон Фернандеш — на 53-й и Пабло Солари — на 58-й. У «Локо» отличились Алексей Батраков на 24-й минуте и Николай Комличенко, реализовавший пенальти в компенсированное время (90+7).

