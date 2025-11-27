Кубок России по биатлону стартует в Ханты-Мансийске с участием звезд сборной РФ

На этой неделе в России стартует биатлонный сезон — первые официальные соревнования пройдут в Ханты‑Мансийске. В них примут участие все лидеры сборной — среди них Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, а также Светлана Миронова, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие известные биатлонистки. Об этом сообщает издание «Известия».