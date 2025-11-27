Власти Шадринска утвердили официальные названия для двух новых парков

«Парку по адресу: город Шадринск, улица Проектная, земельный участок № 6а — присвоено название “Парк “Созвездие””. Парку в юго-западной части города — присвоено название “Экопарк “Увалы””», — говорится в тексте постановления администрации. Документ загружен на сайт муниципалитета. Также чиновники обновили общий список городских названий, который ведут с 2012 года. В документ добавили новый раздел «Парки», где зафиксировали эти объекты и дату присвоения имен — 30 октября 2025 года.