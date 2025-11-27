В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать

«Курение в многоквартирном доме — тема, вечно волнующая жильцов. Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность», — сказал Колунов.