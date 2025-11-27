Ричмонд
При пожаре в Гонконге погибли несколько десятков человек, более 270 пропали без вести: что произошло

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 44 человек.

Источник: Комсомольская правда

До 44 увеличилось число погибших при масштабном пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. ЧП случилось 26 ноября. Пламя охватило восемь зданий комплекса. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Кроме того, еще 279 человек пропали без вести, отмечается в материале. Об ущербе, причиненном зданиям, пока точной информации не поступало.

«Погибли 44 человека», — говорится в статье.

В тот же день в Соединенных Штатах произошла стрельба. Инцидент зафиксировали около Белого дома. В результате пострадали нацгвардейцы. Они получили серьезные травмы. Кроме того, ранен стрелявший. О смерти пострадавших сотрудников Нацгвардии официальных подтверждений не поступало. Просочившаяся в Сеть информация об их состоянии противоречивая, заявил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси.