При пожаре в Гонконге погибли несколько десятков человек, более 270 пропали без вести: что произошло

До 44 увеличилось число погибших при масштабном пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. ЧП случилось 26 ноября. Пламя охватило восемь зданий комплекса. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Кроме того, еще 279 человек пропали без вести, отмечается в материале. Об ущербе, причиненном зданиям, пока точной информации не поступало.
«Погибли 44 человека», — говорится в статье.
В тот же день в Соединенных Штатах произошла стрельба. Инцидент зафиксировали около Белого дома. В результате пострадали нацгвардейцы. Они получили серьезные травмы. Кроме того, ранен стрелявший. О смерти пострадавших сотрудников Нацгвардии официальных подтверждений не поступало. Просочившаяся в Сеть информация об их состоянии противоречивая, заявил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси.