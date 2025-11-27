При пожаре в Гонконге погибли несколько десятков человек, более 270 пропали без вести: что произошло

В тот же день в Соединенных Штатах произошла стрельба. Инцидент зафиксировали около Белого дома. В результате пострадали нацгвардейцы. Они получили серьезные травмы. Кроме того, ранен стрелявший. О смерти пострадавших сотрудников Нацгвардии официальных подтверждений не поступало. Просочившаяся в Сеть информация об их состоянии противоречивая, заявил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси.