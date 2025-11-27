Губернатор Морриси: Раненые при стрельбе около Белого дома нацгвардейцы погибли

До этого сообщалось, что двоих служащих Национальной гвардии Соединенных Штатов ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Уточнялось, что военные находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома.