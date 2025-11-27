Губернатор Морриси: Раненые при стрельбе около Белого дома нацгвардейцы погибли

Пострадавшие при стрельбе около Белого дома военные Национальной гвардии Западной Вирджинии скончались из-за полученных ранений. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил губернатор штата Вашингтон Патрик Морриси.
— Оба военнослужащих умерли от полученных ранений, — написал он в социальной сети X.
Морриси назвал бойцов Нацгвардии «храбрыми» и подчеркнул, что они погибли, служа своей стране.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что человек, стрелявший в двух военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтоне, получил ранение и позднее понесет суровое наказание. Он назвал стрелявшего «животным».
До этого сообщалось, что двоих служащих Национальной гвардии Соединенных Штатов ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Уточнялось, что военные находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома.