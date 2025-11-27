На Камчатке за сутки зафиксировали шесть афтершоков

На Камчатке сохраняется сейсмическая активность, и специалисты продолжают фиксировать повторные подземные толчки, связанные с сильным землетрясением, произошедшим в июле. По данным регионального управления МЧС, за прошедшие сутки было зарегистрировано несколько новых афтершоков.
Сообщается, что их магнитуда достигала почти пяти баллов, однако жители населённых пунктов толчки не почувствовали. Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки и отмечают стабильную работу всех систем жизнеобеспечения.
Учёные обращают внимание на то, что в пределах региона остаются активными сразу несколько вулканов. По их оценкам, недавние мощные подземные процессы могли послужить фактором, усилившим деятельность некоторых из них.
Ранее вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров над уровнем моря, ему присвоили красный, наивысший, код авиационной опасности.