В Госдуме предложили ввести стандарт аддиктологов

В Госдуме предложили ввести ответственность за нелегальные рехабы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных реабилитационных центров.

Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 26 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Просим проработать вопрос о введении профессии “аддиктолог-консультант” и установлении ответственности за незаконную деятельность в сфере реабилитации», — сказано в документе.

В обращении отмечается, что недавний инцидент в одном из реабилитационных центров Московской области, где подростков незаконно удерживали и применяли к ним насилие, вызвал широкий общественный резонанс. Как указывает вице-спикер, это событие вскрыло проблему существования закрытых учреждений, в которых грубо нарушаются базовые права человека и медицинские нормы.

Кроме того, парламентарий предлагает разработать профессиональный стандарт для аддиктологов-консультантов. Он добавил, что на его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты.

«Только так можно создать реальный барьер для недобросовестных деятелей и гарантировать, что жизнь и здоровье граждан будут защищены законом», — заключается в документе.