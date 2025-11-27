Ричмонд
В Нижнем Тагиле объявили войну нарушителям на ПВЗ

В Нижнем Тагиле решили бороться с водителями, которые разгружают товары в ПВЗ, мешая жителям. После жалоб жителей за работу взялась комиссия, после чего материалы попали в зал суда, где был выписан штраф. О подробностях рассказал глава города Владислав Пинаев.

Глава города призвал жителей фотографировать нарушителей.

В Нижнем Тагиле решили бороться с водителями, которые разгружают товары в ПВЗ, мешая жителям. После жалоб жителей за работу взялась комиссия, после чего материалы попали в зал суда, где был выписан штраф. О подробностях рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Все чаще звучат претензии: шум от грузовиков, парковка на газонах, движение транспорта по тротуарам. Мы уже приняли первые меры: в Дзержинском районе (Ленинградский проспект и улица Тимирязева) административная комиссия зафиксировала нарушения, составили протокол, по решению суда выписан штраф», — написал мэр в своем telegram-канале.

Пинаев также просит жителей Нижнего Тагила фотографировать нарушителей и присылать в соцсети своего района подтверждение нарушений. Всего в городе работает почти 400 ПВЗ.