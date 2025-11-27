В Нижнем Тагиле объявили войну нарушителям на ПВЗ

В Нижнем Тагиле решили бороться с водителями, которые разгружают товары в ПВЗ, мешая жителям. После жалоб жителей за работу взялась комиссия, после чего материалы попали в зал суда, где был выписан штраф. О подробностях рассказал глава города Владислав Пинаев.