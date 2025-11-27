Ричмонд
В РФ могут запретить повышать цены на жизненно важные лекарства: о законопроекте

В Госдуме хотят заморозить цены на жизненно важные лекарства до 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В России могут запретить повышать цены на медикаменты из числа жизненно необходимых и важнейших. Проект предусматривает заморозку стоимости лекарств до 1 января 2027 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Парламентарий добавил, что проект будет внесен на рассмотрение в ГД. Он пояснил, что лекарства из указанных перечней покупают ветераны, бойцы СВО, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

«Резкое повышение цен пусть даже на небольшой процент может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения и ухудшению здоровья граждан», — сообщил Сергей Миронов.

На россиян также начнут накладывать штрафы за неправомерное поведение в киберспорте. В Госдуме планируют налагать штрафы за использование запрещенных читов и программ на турнирах. Размер штрафов предлагается установить в размере до 30 тысяч рублей.