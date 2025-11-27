В РФ могут запретить повышать цены на жизненно важные лекарства: о законопроекте

В России могут запретить повышать цены на медикаменты из числа жизненно необходимых и важнейших. Проект предусматривает заморозку стоимости лекарств до 1 января 2027 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с ТАСС.