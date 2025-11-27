Президент Нигерии Тинубу ввёл чрезвычайную ситуацию из-за атак и похищений

В Нигерии введен режим чрезвычайной ситуации в области безопасности. Такое решение принял президент этой страны Бола Тинубу на фоне участившихся похищений и атак, информирует издание Punch.
«Президент Бола Тинубу объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности, приказав полиции и вооруженным силам набрать дополнительный персонал для борьбы с ростом нестабильности в стране», — сказано в публикации.
Сообщается, что нигерийская полиция вскоре пополнится 20 тысячами новобранцев.
Ранее сообщалось, что вооруженные люди атаковали католическую школу на западе Нигерии, похитили учащихся и преподавателей и увезли их в неизвестном направлении.
