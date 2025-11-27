Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Нигерии Тинубу ввёл чрезвычайную ситуацию из-за атак и похищений

В Нигерии хотят набрать 20 тысяч новобранцев в полицию на фоне режима ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Нигерии введен режим чрезвычайной ситуации в области безопасности. Такое решение принял президент этой страны Бола Тинубу на фоне участившихся похищений и атак, информирует издание Punch.

«Президент Бола Тинубу объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности, приказав полиции и вооруженным силам набрать дополнительный персонал для борьбы с ростом нестабильности в стране», — сказано в публикации.

Сообщается, что нигерийская полиция вскоре пополнится 20 тысячами новобранцев.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди атаковали католическую школу на западе Нигерии, похитили учащихся и преподавателей и увезли их в неизвестном направлении.

Как нигерийские военнослужащие перенимают боевой опыт России по использованию БПЛА для противодействия террористам, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше