Соседи унюхали дым — готовьте деньги: В ГД раскрыли, что грозит жильцам за курение дома

В Госдуме напомнили россиянам, что курить в своей квартире можно, но только пока дым остаётся внутри четырёх стен. Как только запах табака уходит в вентиляцию, просачивается в подъезд или залетает к соседям через открытую форточку, владелец рискует нарваться на штраф. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.