Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседи унюхали дым — готовьте деньги: В ГД раскрыли, что грозит жильцам за курение дома

В Госдуме напомнили россиянам, что курить в своей квартире можно, но только пока дым остаётся внутри четырёх стен. Как только запах табака уходит в вентиляцию, просачивается в подъезд или залетает к соседям через открытую форточку, владелец рискует нарваться на штраф. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Источник: Life.ru

По его словам, жители вправе пожаловаться в жилищную инспекцию или сразу идти в суд. Подобные истории уже доходили до разбирательств: нарушителям назначали штрафы, доходившие до 5 тысяч рублей. Чтобы дело дошло до наказания, пострадавшей стороне нужно доказать, откуда именно идёт дым и кто является его источником.

Административный штраф может составить от 500 до 1,5 тысяч рублей — речь идёт о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Отдельно Колунов уточнил, что курить на балконе разрешено, но только если не нарушаются противопожарные требования и не страдают соседи.

Ранее Life.ru писал, что штраф можно получить даже из-за неприметного придверного коврика. Если он мешает эвакуации, распространяет неприятный запах или привлекает насекомых, управляющая компания вправе потребовать его убрать. В отдельных случаях жильцам выписывали штрафы, хотя прямого запрета на коврики нет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.