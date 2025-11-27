Ричмонд
В Белом доме обозвали журналистку за критику ввода Нацгвардии в Вашингтон

Белый дом прокомментировал пост журналистки Майер о присутствии Нацгвардии в Вашингтоне.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом назвал «больным и отвратительным упырём» американскую журналистку Джейн Майер после того, как она подвергла критике решение властей США разместить в Вашингтоне бойцов Национальной гвардии.

Ранее женщина заявила, что необходимости вводить Нацгвардию в столицу Соединённых Штатов не было. Кроме того, Майер назвала такой шаг федеральных властей «политическим шоу».

Пост, оскорбляющий журналистку, Белый дом разместил под её публикацией в социальной сети Х*.

Напомним, ранее в нескольких кварталах от здания американской администрации раздалась стрельба. Ранения получили двое бойцов Национальной гвардии США. Полиция Вашингтона сообщила, что задержала подозреваемого в стрельбе.

Президент США Дональд Трамп назвал «животным» человека, открывшего огонь в американской столице. По словам главы Белого дома, стрелявший заплатит «высокую цену».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

