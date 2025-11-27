В честь Овечкина в США устроили масштабную церемонию

«Вашингтон» торжественно поздравил Овечкина с историческими достижениями.
В Соединенных Штатах перед хоккейным матчем состоялась торжественная акция, посвященная российскому нападающему Александру Овечкину. Клуб «Вашингтон» организовал мероприятие, чтобы отметить выдающиеся статистические достижения своего капитана. Об этом сообщают СМИ.
«Вашингтон» перед матчем с «Виннипегом» чествовал Александра Михайловича и ярко поздравил российского хоккеиста с достижением отметок в 1500 матчей и 900 голов за карьеру в чемпионатах НХЛ. Легенде мирового спорта аплодировали стоя", — передает РИА Новости Спорт в своем telegram-канале.
В ходе предматчевого мероприятия было особо подчеркнуто, что российский спортсмен преодолел знаковые рубежи в своей профессиональной карьере. Публика на арене выразила свое восхищение достижениями хоккеиста бурными овациями.
Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», недавно вошел в историю, став первым российским хоккеистом, который достиг отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ. Теперь он занимает 24-е место в общем зачете по числу проведенных встреч за всю историю лиги и второе место среди действующих игроков.