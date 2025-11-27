В честь Овечкина в США устроили масштабную церемонию

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», недавно вошел в историю, став первым российским хоккеистом, который достиг отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ. Теперь он занимает 24-е место в общем зачете по числу проведенных встреч за всю историю лиги и второе место среди действующих игроков.