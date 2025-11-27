В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья

«Новая тест-система, разработанная ГНЦВБ “Вектор” Роспотребнадзора, предназначена для выявления РНК вируса чикунгунья с использованием метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Время реакции составляет всего 1,5 часа, что позволяет быстро получить результаты, а также оперативно поставить диагноз и начать лечение», — рассказали там.