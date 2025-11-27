Екатеринбуржцы вынуждены всю ночь ждать своих рейсов в Кольцово

Согласно расписанию, самолет WZ-1003 в Томск задерживается на пять с половиной часов. Вместо 01:40 27 ноября он вылетит в 07:05. Еще одно опоздание затронуло пассажиров рейса WZ-1013 в Улан-Удэ. По новому расписанию, самолет покинет Екатеринбург лишь около обеда 27 ноября вместо полуночи того же числа. Задержка составила более 11 часов.