Екатеринбуржцы вынуждены всю ночь ждать своих рейсов в Кольцово

К аэропорту Кольцово ночью 27 ноября перенесли два рейса авиакомпании Red Wings. Задержаны самолеты в Улан-Удэ и Томск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Один из самолетов перенесли почти на 12 часов.

Согласно расписанию, самолет WZ-1003 в Томск задерживается на пять с половиной часов. Вместо 01:40 27 ноября он вылетит в 07:05. Еще одно опоздание затронуло пассажиров рейса WZ-1013 в Улан-Удэ. По новому расписанию, самолет покинет Екатеринбург лишь около обеда 27 ноября вместо полуночи того же числа. Задержка составила более 11 часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к авиаперевозчику. Ответ будет опубликован, как только поступит.