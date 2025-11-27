Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто количество украинцев, приехавших в Россию в этом году

Более 25 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 25 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, всего сначала года страну посетили 25 тысяч 352 гражданина Украины, из них 23 тысяч 867 совершали частные визиты.

Кроме того, у 1094 украинцев был деловой визит в Россию, 103 человека приехали в качестве туристов, у 31 гражданина был транзитный проезд.

За этот период 24 тысячи 399 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 871 человек въехал в Россию на автомобиле, 79 — в пешем порядке, трое воспользовались железнодорожным транспортом.