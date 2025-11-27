Ричмонд
Трамп отказался звать представителей ЮАР на мероприятия G20 в США: в чем причина

CNN узнал об отказе США приглашать представителей ЮАР на саммит G20.

Источник: Комсомольская правда

Американское правительство не планирует звать представителей ЮАР на саммит G20 в 2026 году. Мероприятия пройдут в штате Флорида. Вместо ЮАР в саммите может поучаствовать Польша, заявил телеканал CNN.

По имеющимся сведениям, Вашингтон готов пойти на «беспрецедентный шаг» и отказать ЮАР в допуске до мероприятий. При этом официального подтверждения информации не поступало.

«Пока мы не получим официальное сообщение, мы будем относиться к этому лишь как к домыслам», — ответил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

В ноябре президент США Дональд Трамп отказался посещать саммит Группы двадцати. Встреча прошла в Южной Африке. Дональд Трамп утверждает, что в ЮАР установился режим «коммунистической тирании».

