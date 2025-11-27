Старшина Колычев уничтожил два блиндажа ВСУ в зоне СВО

Минобороны России сообщило, что военнослужащий Александр Колычев выявил и уничтожил два укреплённых опорных пункта противника в зоне боевых действий.
Используя средства разведки и беспилотники, он обнаружил позиции, где находились украинская пехота и тяжелая артиллерия, после чего задействовал ударный дрон и помог артиллерии нанести по целям точный огневой удар.
По данным ведомства, действия Колычева сыграли важную роль в разрушении обнаруженных укреплений, что позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперёд и закрепиться на тактически значимых участках передовой. Его грамотные и быстрые решения обеспечили успешное развитие операции.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по позициям ВСУ под Купянском.