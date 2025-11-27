Стрельба у Белого дома произошла через день после слов Трампа о нулевой преступности

Американский лидер утверждал, что в городе шесть месяцев не происходило убийств, однако полицейская статистика не сходится с его заявлениями. На фоне нападения на бойцов Нацгвардии 26 ноября журналисты РИА «Новости» обратились к вашингтонской полиции с просьбой дать реальную оценку ситуации с безопасностью. По данным силовиков, только на прошлой неделе в Вашингтоне произошло два убийства в юго-восточной части города.