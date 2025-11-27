Ричмонд
Стрельба у Белого дома произошла через день после слов Трампа о нулевой преступности

Стрельба в Вашингтоне произошла всего через день после громкого заявления президента Дональда Трампа о нулевой преступности в столице США.

Американский лидер утверждал, что в городе шесть месяцев не происходило убийств, однако полицейская статистика не сходится с его заявлениями. На фоне нападения на бойцов Нацгвардии 26 ноября журналисты РИА «Новости» обратились к вашингтонской полиции с просьбой дать реальную оценку ситуации с безопасностью. По данным силовиков, только на прошлой неделе в Вашингтоне произошло два убийства в юго-восточной части города.

Ранее Life.ru писал, что двое военнослужащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которая произошла всего в нескольких кварталах от Белого дома. Подозреваемый — 29‑летний афганец — был задержан на месте, он сам получил тяжёлые ранения. После стрельбы район оцепили, в том числе была введена изоляция Белого дома, а охраняющие его силы переведены на усиленный режим работы. Власти США направили в город дополнительно 500 бойцов Нацгвардии для усиления охраны столицы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

