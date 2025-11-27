Ричмонд
Работают ли «суперупражнения» против насморка: мнение врача

Лор Шубин: с точки зрения анатомии упражнения против насморка не имеют смысла.

Источник: Комсомольская правда

Во время насморка многие ищут быстрые способы облегчить дыхание и часто пробуют популярные «суперупражнения» из соцсетей. Врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин, рассказал KP.RU, действительно ли они помогают.

— С точки зрения анатомии и оториноларингологии (науки о лечении болезней уха-горла-носа) это не имеет смысла. В устройстве нашей носовой полости, пазух и других элементов просто нет точки приложения для эффективного действия таких упражнений, — объяснил Шубин.

Ни данное упражнение, ни любые другие массажи носа не являются эффективными методами борьбы с насморком, добавляет врач. Слабое воздействие отдельных манипуляций возможно у некоторых людей, но это не заменяет медицинские средства.

— Во-первых, все это твердые костные структуры. Надавливанием пальцами и оттягиванием кожи их работу не поменяешь. Во-вторых, заложенность носа прежде всего связана с отеками слизистой — «открытие пазух» здесь ни при чем, — пояснил врач.

Для реального облегчения состояния специалист посоветовал использовать сосудосуживающие капли, солевые промывания и поддерживать влажность воздуха. При этом важно строго следовать инструкциям по применению препаратов.