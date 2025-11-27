Глава района ЯНАО поручил составить графики подгона стад для заготовки оленины

В Тазовском районе ЯНАО стартовала кампания по заготовке оленины: уже работают убойные пункты у реки Мессояха (запущен 13 ноября), в Тазовском и Антипаюте (подключились на прошлой неделе), а 26 ноября заготовка началась в отдаленном селе Гыда. Глава муниципалитета Виктор Югай поручил разработать четкие графики подгона стад и согласовать их с оленеводами.