В Южной Корее подтвердили смерть своего наемника на Украине

Смерть наемника наступила в мае на территории ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Власти Южной Кореи официально подтвердили гибель своего гражданина, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских сил. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя МИД республики.

По данным агентства Yonhap, речь идёт о мужчине по фамилии Ким в возрасте примерно от пятидесяти до шестидесяти лет. Известно, что он присоединился к украинским формированиям в качестве наёмника.

Источники издания уточняют, что его смерть наступила в мае на территории ДНР, где он принимал участие в боевых столкновениях.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил наемника из Швеции Эрика Виктора Холла к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы.