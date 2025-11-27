В Южной Корее подтвердили смерть своего наемника на Украине

Власти Южной Кореи официально подтвердили гибель своего гражданина, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских сил. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя МИД республики.
По данным агентства Yonhap, речь идёт о мужчине по фамилии Ким в возрасте примерно от пятидесяти до шестидесяти лет. Известно, что он присоединился к украинским формированиям в качестве наёмника.
Источники издания уточняют, что его смерть наступила в мае на территории ДНР, где он принимал участие в боевых столкновениях.
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил наемника из Швеции Эрика Виктора Холла к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы.