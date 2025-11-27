Свердловчан ждет теплое окончание недели

В Екатеринбурге 27 ноября ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0, а к вечеру опустятся до −4 градусов. Порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду. Такая же погода сохранится до конца осени.