Россиянам хотят запретить снимать более 50 тыс рублей: это коснётся не всех

Экономист напомнила, что ограничительные меры по выдаче наличных в банкоматах связаны с усилением борьбы с мошенниками. Как правило, это 200−300 тысяч рублей в сутки, но не более 3 миллионов рублей в месяц, напомнила Мамедова.