Россиянам хотят запретить снимать более 50 тыс рублей: это коснётся не всех

Экономист Мамедова рассказала, сколько наличных можно снимать в день.

Источник: Комсомольская правда

Прежде, чем снять в банкомате более 50 тысяч рублей, целесообразно проконсультироваться с банком относительно установленных лимитов. Такой совет дала россиянам эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.

Экономист напомнила, что ограничительные меры по выдаче наличных в банкоматах связаны с усилением борьбы с мошенниками. Как правило, это 200−300 тысяч рублей в сутки, но не более 3 миллионов рублей в месяц, напомнила Мамедова.

«Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов», — сказала она агентству «Прайм».

Десять ситуаций, когда банк может запретить клиенту снимать наличные в банкомате, мы собрали здесь на KP.RU.

Тем временем россияне прячут под матрасами триллионы рублей. Рассказываем, почему они боятся нести деньги в банки.

Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении в России с июля по сентябрь 2025 года увеличился на 659 млрд рублей.