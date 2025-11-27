Россиянам хотят запретить снимать более 50 тыс рублей: это коснётся не всех

Прежде, чем снять в банкомате более 50 тысяч рублей, целесообразно проконсультироваться с банком относительно установленных лимитов. Такой совет дала россиянам эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
Экономист напомнила, что ограничительные меры по выдаче наличных в банкоматах связаны с усилением борьбы с мошенниками. Как правило, это 200−300 тысяч рублей в сутки, но не более 3 миллионов рублей в месяц, напомнила Мамедова.
«Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов», — сказала она агентству «Прайм».
Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении в России с июля по сентябрь 2025 года увеличился на 659 млрд рублей.