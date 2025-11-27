Зимний декабрь начнется в Челябинске с плюсовыми температурами

В Челябинске начало декабря будет теплым.
Первый зимний месяц в Челябинске начнется с аномально теплой погоды. По данным сервиса «Гисметео», вся первая неделя декабря будет малоснежной, а дневная температура сохранится на плюсовых отметках.
«С 1 по 6 декабря столбики термометров днем будут показывать от 0 до +2 градусов. Первые дни зимнего месяца будут малооблачными, с небольшими осадками в виде мокрого снега. 4 и 5 декабря будет солнечно, воздух прогреется до +2», — говорится на сайте «Гисметео».
Зима не спешит прийти в Челябинск.
Ночью температура будет опускаться до −3 градусов, но сильных морозов не ожидается. Минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря и будут колебаться в районе от −2 до −3 градусов.